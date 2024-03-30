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Zelenskiy'nin 'yardım' korkusu: ABD olmazsa, geri çekilmek zorunda kalırız

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zelenskiy&#039;nin &#039;yardım&#039; korkusu: ABD olmazsa, geri çekilmek zorunda kalırız

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD'nin yardımlarının kendileri için önemine değinerek destek alınmaması halinde güçlerinin geri çekileceğini söyledi. Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'ya yardım paketine ilişkin yasa tasarısının senatoda engellenmesi Rusya savaşının seyrine ilişkin endişeleri artırdı. 

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya destek veren ABD'de ülke vatandaşları ve muhalefet kanadından tepkiler geliyor. Ukraynalılar,  desteklerin kesilmesi endişesini yaşarken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün yayınlanan röportajında ABD yardımlarına değindi.

Ukrayna, Kongre'deki anlaşmazlıklar nedeniyle engellenen ABD askeri yardımı alınmazsa Ukrayna güçlerinin "küçük adımlarla” geri çekilmek zorunda kalacağını ifade ederek, “Eğer ABD yardımı olmazsa hava savunmamız olmayacağı, Patriot füzeleri olmayacağı, sinyal bozucularımız yok demektir. Bu da küçük adımlarla geri çekileceğimiz anlamına gelir. Geri çekilmemek için bir yol bulmaya çalışıyoruz” dedi.

FÜZE SORUNU

Mühimmat sıkıntısının daha azıyla yetinmek zorunda kalmak anlamına geldiğini kaydeden Zelenskiy, “Nasıl? Elbette geri dönerek. Cephe hattını kısaltınca Ruslar büyük şehirlere gidebilir” ifadelerini kullandı. Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın yetersiz füze sorununu kendi ürettikleri silaj ve hava savunma sistemleri ile çözmeye çalıştıklarını ancak yeter olmadığını sözlerine ekledi.

ABD’nin, Ukrayna’ya yönelik saldırılara karşı tepkilerinin olumlu olmadığını ancak Kiev’in kendi dronlarını kullandığını dile getirerek, “Kendi dronlarımızı kullandı. Kimse kullanamazsınız diyemez. Eğer enerji sistemlerimizi kullanacak hava savunma sistemimiz toksa ve Ruslar bunlara saldırıyorsa, neden karşılık veremiyoruz? Toplumları benzinsiz, mazotsuz, elektriksiz yaşamayı öğrenmek zorunda. Rusya bu adımları sonlandırdığında biz de durduracağız”

TASARI SENATODA ENGELLENDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya yardım paketine ilişkin tasarının kabul edilmesinin Putin'e karşı “hayati” önem taşıdığını söylemiş ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde Başkan Mike Johnson, Senato’dan geçen Ukrayna’ya yardım paketini engellemişti. Zelenskiy, Johnson ile Perşembe günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde tasarının onaylanmasının hayati olduğunu ifade etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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