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Haberler > Spor > Ukrayna'dan tarihi zafer! Savaşın gölgesinde EURO 2024 bileti kaptılar

Ukrayna'dan tarihi zafer! Savaşın gölgesinde EURO 2024 bileti kaptılar

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Ukrayna&#039;dan tarihi zafer! Savaşın gölgesinde EURO 2024 bileti kaptılar

Spor Haberleri

EURO 2024 Elemeleri Play-off Turu final maçında İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Ukrayna, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Ukrayna, EURO 2024 Elemeleri Play-off turu final maçında İzlanda'yı geçerek Almanya'daki dev turnuvaya katılım hakkı elde etti.

İzlanda'nın 30. dakikada Gudmundsson ile attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Ukrayna, 54. dakikada Tsygankov ve Mudryk'un 84. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Ukrayna, EURO 2024 E Grubu'nda Belçika, Slovakya ve Romanya ile karşılaşacak.

Ukrayna'dan tarihi zafer! Savaşın gölgesinde EURO 2024 bileti kaptılar - 1. Resim

EURO 2024 GRUPLARI

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya

Düzenleyen:  - Spor
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