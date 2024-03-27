Ukrayna'dan tarihi zafer! Savaşın gölgesinde EURO 2024 bileti kaptılar
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EURO 2024 Elemeleri Play-off Turu final maçında İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Ukrayna, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
Ukrayna, EURO 2024 Elemeleri Play-off turu final maçında İzlanda'yı geçerek Almanya'daki dev turnuvaya katılım hakkı elde etti.
İzlanda'nın 30. dakikada Gudmundsson ile attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Ukrayna, 54. dakikada Tsygankov ve Mudryk'un 84. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.
Ukrayna, EURO 2024 E Grubu'nda Belçika, Slovakya ve Romanya ile karşılaşacak.
EURO 2024 GRUPLARI
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna
F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya