Haberler > Dünya > Zengezur öncesi ABD ve Azerbaycan'dan kritik hamle! İmzalar atıldı

Zengezur öncesi ABD ve Azerbaycan'dan kritik hamle! İmzalar atıldı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR ile Amerikan enerji devi ExxonMobil arasında stratejik iş birliği memorandumu imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Washington’da ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Whitkoff ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR ile Amerikan enerji şirketi ExxonMobil arasında iş birliği memorandumuna imza atıldı.

Belge, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ve ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Ardill tarafından imzalandı.

ZENGEZUR ÖNCESİ KRİTİK ANLAŞMA

Ermeni basınına göre, siyaset bilimci Suren Surenyants, bu iş birliğinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj taşıdığını belirtti. Surenyants, anlaşmanın Zengezur üzerinden “Trump Yolu” olarak adlandırılan enerji transit güzergahının gündemde olduğu bir dönemde imzalanmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Zengezur öncesi ABD ve Azerbaycan'dan kritik hamle! İmzalar atıldı - 1. Resim

ALİYEV-WHİTKOFF GÖRÜŞÜNDE BARIŞ SÜRECİ ELE ALINDI

Aliyev ve Whitkoff, ikili iş birliğinin geliştirilmesi, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi süreci ve bölgedeki istikrar konularını görüştü. Barış gündemine ve stratejik deniz yollarının güvenliğine özel önem verildi.

BEYAZ SARAY'DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Beyaz Saray’ın programına göre, ABD Başkanı Donald Trump, aynı gün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

Türkiye saatiyle program şu şekilde:

21:30 – Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşecek.

21:35 – Oval Ofis’te Trump ve Paşinyan arasında ikili görüşme.

22:05 – Trump ve Paşinyan arasında belge imzalama töreni.

22:10 – Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

22:15 – Oval Ofis’te Trump ve Aliyev arasında ikili görüşme.

22:45 – Trump ve Aliyev arasında belge imzalama.

23:15 – Trump, Aliyev ve Paşinyan arasında üçlü belge imzalama töreni.

ABD: WASHİNGTON'DAKİ İMZA TÖRENİ BARIŞ SÜRECİNİN BAŞLANGICI OLACAK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 8 Ağustos’ta Washington’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak belgenin, iki ülke arasında barış anlaşmasının başlangıcı olacağını söyledi.

Rubio, brifingde, “Daha geniş bir barış gündemi söz konusu olduğunda, başkan barışa kararlı ve barışın başkanı olmaya istekli. Azerbaycan ve Ermenistan ile ilgili olarak, 8 Ağustos’ta burada bir anlaşma imzalamak için bulunacağız, bu da barış anlaşmasının başlangıcı olacak” dedi.

