Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rizespor Alanyaspor maçı canlı izle, Rize Alanya maçı canlı skor, Rizespor Alanya canlı skor kaç kaç... Süper Lig'in üçüncü haftası birbirinden heyecanlı karşılaşmalar ile sürüyor. Hatayspor'un ve Trabzonspor'un galibiyeleri ile başlayan haftada üçüncü karşılaşma Rizespor ile Alanyaspor arasında gerçekleşiyor. İlk 2 maçını kaybeden ev sahibi ekip, hanesine 3 puanı yazdırarak moral bulmak istiyor. Deplasman ekibi Aytemiz Alanyaspor ise 2'de 2 yaparak hanesine 6 puanı yazdırdı. Bu maçtan da galibiyet alarak seri yakalamak isteyen ekip, sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Rizespor Alanya maçı canlı izle, Rize Alanyaspor maçı şifresiz izle...

RİZESPOR ALANYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

RİZESPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak Karşılaşmayı canlı takip etmek için yukarıdaki linki kullanabilir, ücretli olarak canlı izlemek içib abone olabilirsiniz.

RİZESPOR ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Rizespor: Gökhan, Meriah, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Tunay, Abdullah, Boldrin, Baiano, Samudio, Skoda

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Onur, Bakasetas, Davidson, Babacar