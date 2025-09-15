"Concorde'un Oğlu" uçuşa hazırlanıyor! Londra-New York arası 4 saate düşecek

NASA’nın geliştirdiği süpersonik araştırma uçağı X-59, ses hızını aşarak İngiltere'nin başkenti Londra’dan ABD'nin New York kentine yalnızca 4 saatte ulaşabilecek. Normalde 7 ila 8 saat süren transatlantik uçuşunu yarı yarıya kısaltacak jet, ilk uçuşunu gerçekleştirmeden önce son güvenlik testlerinden geçiyor.

GÜRÜLTÜSÜZ SÜPERSONİK DEVRİM

“Sessiz” süpersonik olarak tanımlanan X-59, özel tasarımı sayesinde geleneksel jetlerin çıkardığı yüksek sesli patlama yerine yalnızca hafif bir gürültü oluşturacak. Bu özelliğiyle, yerleşim bölgelerinin üzerinden uçuşa izin verilmeyen süpersonik uçakların aksine daha geniş bir kullanım alanı bulabilecek.

NASA’nın geliştirdiği süpersonik araştırma uçağı X-59

BENZERSİZ TASARIM AYRINTILARI

Uçağın en dikkat çekici bölümü, gövdesinin üçte birini kaplayan uzun, ince burun kısmı. Bu özel yapı, ses hızını aşarken oluşan şok dalgalarını kırarak patlama etkisini minimuma indiriyor. Böylece X-59, süpersonik uçuşu hem güvenli hem de çevreyle uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

İLK TESTLER BAŞLIYOR

Şu anda ABD Hava Kuvvetleri’nin Kaliforniya’daki 42 numaralı tesisinde test edilen uçak, sistem güvenliği ve entegrasyonu açısından değerlendiriliyor. İlk uçuşun düşük hız ve düşük irtifada yapılacağı, ilerleyen süreçte daha yüksek hız ve irtifalarda denemelerin gerçekleştirileceği bildirildi.

NASA'DAN BÜYÜK VİZYON

NASA Armstrong Test Merkezi sözcüsü, “X-59’un taksiden kalkışa, seyirden inişe kadar her adımı güvenlik odaklı planlanıyor.” dedi. NASA yöneticisi Pam Melroy da uçağı, “sıkı çalışma ile hayata geçirilen büyük bir başarı” olarak tanımlayarak, seyahat alışkanlıklarını değiştireceğini vurguladı.

LOCKHEED MARTIN İMZASI

247,5 milyon dolarlık proje, NASA’nın 2016’da Lockheed Martin ile yaptığı anlaşmayla hayata geçti. “Quesst” misyonu kapsamında geliştirilen X-59, NASA’nın havacılıkta çığır açma hedeflerinin en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

X-59'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

X-59, ses hızının 1,5 katına denk gelen yaklaşık 990 mil (1.600 km) hıza ulaşabilecek kapasiteye sahip. 29 metre uzunluğunda olan uçak, sessiz süpersonik uçuşu mümkün kılan özel burun tasarımıyla öne çıkıyor. İlk testlerde düşük hızlarda uçsa da nihai hedefi, ses hızını aşan güvenli ve sessiz uçuşu kanıtlamak.

CONCORDE'UN MİRASI

Yeni jet, geçmişte “Concorde’un oğlu” olarak anılsa da uzmanlara göre yalnızca genel kanat şekli benzerlik taşıyor. 1976-2003 yılları arasında hizmet veren ve sadece 26 adet üretilen Concorde, ses hızını aşan ilk yolcu uçağı olarak biliniyor.2 Mach’a (yaklaşık 2.180 km/sa) ulaşabilen bu efsanevi jet, transatlantik uçuşu 3,5 saate kadar düşürmesiyle tarihe geçmişti.