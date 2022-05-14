Türkiye Gazetesi

Pilav, sofralarımızın olmazsa olmaz yemeği. Özellikle et ve tavuğun yanına çok yakışıyor. Klasik pirinç pilavından sıkılanlara farklı bir öneri olan ‘Domatesli pilav tarifi’ sunuyoruz. Deneyen bir daha vazgeçemeyecek. En önemli püf noktası ise domates kullandığınız için ekleyeceğiniz su miktarına dikkat etmek… Lafı fazla uzatmadan domatesli pilavın hazırlanışına geçiyoruz.

DOMATESLİ PİLAV İÇİN MALZEMELER

1,5 su bardağı baldo pirinç

2 adet rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

3-4 damla limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

DOMATESLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayıp bir kaseye alın. İçine tuz atıp 3-4 damla limon suyu ekleyin. Üzerine kaynar su ilave edip 20 dakika kadar sıcak suda bekletin.

Süre dolunca pirinçlerin suyunu süzün ve pirinçleri soğuk suyun altında nişastası gidene kadar yıkayın.

Geniş bir tencerede tereyağını eritin. Üzerine rendelenmiş domatesleri ekleyin. 5 dakika kadar pişirdikten sonra süzülmüş pirinçleri ilave edin. Çok az tuz ekleyip biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatın.

Suyunu çekince tencerenin kapağını açıp nazikçe karıştırın. Daha lezzetli olması için dilerseniz 1 çay kaşığı karabiber ekleyin.

Kapağın altına havlu kağıt koyarak pilavı 15-20 dakika kadar dinlendirin. Yiyeceğiniz zaman bir kaseye doldurup tabağa ters çevirerek sunum yapın.

Şimdiden afiyet olsun…