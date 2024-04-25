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Yavuz Sultan Selim annesinden istemişti: Bugün 14 ülkeye ihraç ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yavuz Sultan Selim annesinden istemişti: Bugün 14 ülkeye ihraç ediliyor

Yemek Haberleri  / Anadolu Ajansı

İlk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı mutfağına giren daha sonra günümüz sofralarının vazgeçilmezi olan tarhananın ünü ülke sınırlarını aştı. Yazın firik, kışın ise çerez ile çorba olarak tüketilen ve Suudi Arabistan, İran, Amerika, Avrupa ülkelerinin tamamı ve Asya bölgesine ihraç edilen AB tescilli 'Maraş tarhanası' dünya mutfağını süslüyor.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilen, Kahramanmaraş'ın da coğrafi işaret tescilli ikinci ürünü olan "Maraş tarhanası", yazın firik, kışın ise çerez ve çorba olarak tüketiliyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, şehirle özdeşleşen tarhananın dondurmadan sonra bölgede en çok rağbet gören ürün olduğunu söyledi.

Yavuz Sultan Selim annesinden istemişti: Bugün 14 ülkeye ihraç ediliyor - 1. Resim

SUUDİ ARABİSTAN, İRAN, AMERİKA...

Kenttin yerel ürünlerinin İstanbul ve Ankara'dan yurt dışına gönderildiğini belirten Narlı, "Suudi Arabistan, İran, Amerika, Avrupa ülkelerinin tamamı ve Asya bölgesine ihraç ediliyor. Tarhana doyurucu bir gıda olduğu için her yerden tercih ediliyor. Eskiden misafirimiz geldiğinde giderken yanlarında dondurma gönderirdik, şimdi tarhanayı da alıp gidiyorlar" diye konuştu.

Yavuz Sultan Selim annesinden istemişti: Bugün 14 ülkeye ihraç ediliyor - 2. Resim

İLK TARHANA YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİNDE

Gıda mühendisi Emine Uzun da Maraş tarhanasının Osmanlı'dan bugüne ulaşan bir lezzet olduğuna işaret ederek şu bilgileri verdi:

"Tarihimizde tarhanaya ilk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde rastlıyoruz. Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi öncesinde annesi Gülbahar Hatun'dan askerler için uzun ömürlü bir gıda ister. Buğday ile yoğurdun karışımıyla yapılan tarhananın serüveni işte bu şekilde hayat buluyor. Uzun ömürlü, sağlıklı bir gıda olmasından dolayı hem yurt içi hem de dışında çok fazla tercih ediliyor.

Yavuz Sultan Selim annesinden istemişti: Bugün 14 ülkeye ihraç ediliyor - 3. Resim

Tarhana, yoğurttaki laktik asit bakterilerinden dolayı güneşte kurutulup fermantasyondan geçmesi nedeniyle bu kadar uzun ömürlü oluyor. Güneşte kurutulduğu için D vitamini de içeriyor. Bağırsak florasını düzenleyici etkisiyle beraber protein ve lif kaynağıdır. Yağsız, koruyucu ve katkı maddesi olmayan doğal bir gıda olunca da ilgi artıyor."

Yavuz Sultan Selim annesinden istemişti: Bugün 14 ülkeye ihraç ediliyor - 4. Resim

ÜRETİMİN YÜZDE 25'İ İHRACATA

Tarhananın hem üretimini hem de ihracatını yapan firmanın işletmecisi Samet Çiftaslan da Kovid-19 salgını sonrası insanların sağlıklı gıdaya ağırlık vermeye başlamasıyla tarhananın tercih edilen ürünler arasına girdiğini ifade etti.

Yavuz Sultan Selim annesinden istemişti: Bugün 14 ülkeye ihraç ediliyor - 5. Resim

Tarhanayı Avrupa'nın tüm ülkelerine sattıklarını belirten Çiftaslan, "Üretimimizin yüzde 25'ini ihracata gönderiyoruz. Avrupa'nın tüm ülkelerine ihracat yapıyoruz. Hollanda'da bir depomuz var, oradan tüm Avrupa'ya, Kanada, ABD'ye çok ciddi ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 14 ülkeye ihracatımız var." dedi.

Düzenleyen:  - Yemek
Kaynak: Anadolu Ajansı
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