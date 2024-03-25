Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor! 3 asırlık lezzet sınırları aştı

Muğla'da tam 3 asırdır yapılan 'Muğla Saraylısı' Ramazanda da vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Yurt dışından da yoğun talep gören coğrafi işaretli Muğla Saraylısı'nın kilosu ise 375 lira.

Muğla'da Yörüklerin bayramlar ve kız isteme törenleri için hazırladığı, 304 yıllık coğrafi işaretli 'Muğla Saraylısı', kente gelenlerin ilk tattığı lezzetler arasında bulunuyor.

Ramazanın da gözde lezzetleri arasına giren, Türkiye ve yurt dışından da tercih edilen saraylının kilosu 375 TL’den satılıyor.

Muğla saraylısı imalatını yapan bir pastanede yüksek gıda Mühendisi Nurdan Kolcuoğlu, "Muğla Saraylımız 304 senedir geleneksel olarak Muğla’ya ait bir tatlımızdır. İlk önce ortasına bir sarı lira koyduklarında kız istemelerde artı özel günlerde ev hanımlarının ortaya çıkardığı bir tatlıdır" diyerek şöyle devam etti:

"Sonradan yavaş yavaş bütün pastanelere girmiş adet haline gelmiş bir ürünümüzdür. Coğrafi işaretli bir ürünümüzdür ve marka tescilli bir ürünümüzdür aynı zamanda. Muğla saraylısının en önemli özelliği birinci sınıf kaliteli buğdaylık Urfa ve Antep yöresine ait unumuzdan yapılmaktadır ayrıca Urfa’dan sadeyağımız gelmektedir. Kavaklıdere’nin kendi özel cevizinden elde edilmektedir. Bundan dolayı çok tercih edilen hafif yemesi çok güzel artı hem yurt içi hem de yurt dışında tercih edilen bir tatlımızdır."