ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YKS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, 2019-YKS için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı günü olduğu belirtildi. Adaylar, geç başvurularını, internet aracılığıyla 19 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.
YKS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması
15.03.2019 - 10:24 | Son Güncelleme: 15.03.2019 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı olduğu bildirildi.
Etiketler : YKS adayları,
610535 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/610535.aspx
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