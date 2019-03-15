ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YKS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, 2019-YKS için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı günü olduğu belirtildi. Adaylar, geç başvurularını, internet aracılığıyla 19 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.