Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Sektörlerin en önemli sorunun nitelikli eleman eksikliği olduğunun farkındalığıyla Fanuc, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ni hayata geçirdi. “Bugünün kabiliyetli gençlerini, geleceğin teknolojisiyle yarının iş modellerine hazırlıyoruz” mottosuyla ‘Fanuc ile Gelecek Şimdi’ diyen marka, gençlere teorik ve pratik eğitimler vermeyi amaçlıyor. Proje kapsamında ilk yıl için üç pilot bölgede, 14 üniversite ve sektörün önemli firmalarını partner olarak belirleyen Fanuc, gençlere toplamda 48 saatlik Robot ve CNC Temel Seviye Programlama eğitimi verecek. Fanuc Akademi kapsamında verilecek eğitimler sonrasında öğrenciler, partner firmalarda staj yapma şansı yakalayacak.