Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük kız, İngilizce olarak yapılan yarışmada 2. sınıfa giden bin 582 öğrenci arasında şampiyon olmayı başardı. Sınavı hem eğlenceli hem de zor olarak nitelendiren Şimşek “Yarışmada birinci olacağımı hayal edemedim. Duyduğumda çok sevindim. Çözdüğüm test kitapları bana çok yardımcı oldu. Çalışmalarım boşa gitmediği için mutluyum. Ailem de çok sevindi ve istediğimi alacaklarını söyledi” diye konuştu.