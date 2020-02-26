Küçük kız, İngilizce olarak yapılan yarışmada 2. sınıfa giden bin 582 öğrenci arasında şampiyon olmayı başardı. Sınavı hem eğlenceli hem de zor olarak nitelendiren Şimşek “Yarışmada birinci olacağımı hayal edemedim. Duyduğumda çok sevindim. Çözdüğüm test kitapları bana çok yardımcı oldu. Çalışmalarım boşa gitmediği için mutluyum. Ailem de çok sevindi ve istediğimi alacaklarını söyledi” diye konuştu.
Matematikte dünya birincisi
26.02.2020 - 02:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 02:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de ikamet eden 8 yaşındaki Nilüfer Şimşek Kanada merkezli düzenlenen “Uluslararası Caribou Matematik Yarışması”na katıldı.
Etiketler : Nilüfer Şimşek,kayseri,matematik,
683998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/683998.aspx
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