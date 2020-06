Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Şiddet bağımlılığı yaptığı gerekçesiyle birçok ülkede yasaklanan Çin’in PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) adlı oyun, gençlerin zihinlerini bulandırmaya başladı. Dünyaca ünlü PUBG oyununda yeni güncellemelerle oyunculara “puta tapma” ritüeli uygulaması getirildi. Oyunda "tapın" seçeneğini uyguladıktan sonra oyuncular çeşitli hareketlerle putun önünde eğiliyor. Bunun ardından ise kullanıcıya, oyunda "kendisine avantaj sağlayacak" çok sayıda silah ve zırh veriliyor. Oyuncular, puta tapma sonrası verilen 'itemlerin' büyük avantaj sağladığını ve bu yüzden "putlara tapmanın oyunu kazanmak için neredeyse mecburi olduğunu" belirtiyor. Bu yeni güncelemeye tepkiler günlerdir sürüyor.

ORTALIĞI AYAĞA KALDIRMALIYIZ

Sorularımızı cevaplayan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, PUBG skandalının kaldırılması için "Ortalığı ayağa kaldırmalıyız" diyor... "Daha alnı secdeye değmeyen çocuklar oyunda tapınmaya başlıyor" ifadeleri kullanan Ercan, şunları söyledi: Türkiye'de ve dünyada bu pazarda lider olmak isteyen Çin, big data (büyük veri) için büyük rakamlar harcıyor. Otuz milyondan fazla genci olan Türkiye için Çin, TikTok ve PUBG mecralarına büyük paralar döktü. Bunların sonucunda TikTok ve PUBG ülkemizde özelikle erkekler tarafından tutuldu. PUBG gibi büyük grafikli oyunlar genellikle masaüstünde oynanır. Ama Çin, bunu mobile taşıyarak her yerden oynanmasını sağladı. Online oyun pazarında büyük bir devrim yaptı. Buradan topladığı data ile gençlerimiz yönlendirmeye başladı. Ülkemizde en çok oynanan bir oyunda puta tapma ritüeli için ortalığı ayağa kaldırmalıyız. PUBG ile bir akıl yönetilmesine gidiliyor. Put için daha fazla silah, can ve puan dâhil edilmiş. Çocuk istemese bile oyunda kalmak için mecbur yaptırılıyor. PUBG oynamaya başladığında en az üç saat geçiyor. Bu süre bazen 9-12 saate çıkabiliyor. Yemek yemeyen, su içmeyen ve tuvaletini yapmayan çocuktan bahsediyoruz.

HASSASİYETLERİ YOK EDİYOR

Din ve iman hassasiyetleri dezenformasyona uğruyor. Daha küçük yaşta yeni yeni dinini öğrenen hatta bilmeyen küçük çocuk bir putun önünde eğiliyor. İlk kiminle tanışırsan onunla devam edersin. Anne ve babalarımız küçükken bize dinî öğretileri anlatırdı. Burada ise daha küçükken oyunla sanal üzerinden bu akış değiştiriliyor. Bu süreçte ailelere büyük iş düşüyor ama yapılan bir araştırmada anne ve babaların yüzde 77'si çocukları kadar interneti bilmiyor. PUBG oynayan kesimde yetişkinler de var ama büyük kısım gençler ve çocuklar...

FENOMENLERE PARA TEKLİFİ

Krizi aşmak için PUBG şimdi fenomenlere reklam vermeye başladı. Fenomenler benimle görüşüyor ama çoğu girmiyor reklama, bu tapınma haritasını Türkiye bölümünden kaldırmadıkları sürece tepkimiz devam edecek.

MINECRAFT'TA DOMUZ YİYEREK 'CAN' KAZANIYORSUN

Said Ercan "PUBG'deki puta tapma ritüelinin benzerini daha önce özelikle 10 yaşında altında oynayan Minecraft oynunda gördük. Oyunda bir domuz vardı ve onu yediğiniz zaman can alıp devam ediyordunuz. Müslüman çocuklara domuz yediriliyordu. Olaya bir oyun olarak bakılmamalı sadece... Gelen tepkilerin ardından 'Muslim Mod' (Müslüman Modu) getirdiler ve domuzu oyundan çıkardılar" diye konuştu.

OYUNLARDA KADIN KAHRAMANLAR ARTMAYA BAŞLADI

"Dünya nüfusunu azaltma projesi ve kadın-erkek profilini yıkıp üçüncü bir cinsiyet modası tam gaz sürüyor" diyen Said Ercan şunları söyledi: Özelikle dikkat edin son dönemlerdeki strateji ve savaş oyunlarında kadın karakterler daha güçlü yapılmaya başladı. Bu oyunları aslında erkeklerin oynadığını biliyorlar. Erkekler oyunda aldıkları kadın karakterlerle daha güçlü olmak istiyor. Hem oyunda onları satabiliyor hem de onlardan bir kimlik inşa ediyor. Kadınların daha çok müzik, sosyal medya ve makyaj ile uğraştıklarının farkındalar ama niyet başka... Cinsiyet değiştirmenin normalleşmesi sağlanıyor. Gamification (oyunlaştırma) üzerinden sanal gerçeklikle birlikte o algıyı oluşturmaya çalışıyorlar.

PEAK GAMES SATIŞI KÖTÜ BİR DURUM!

İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games, geçtiğimiz günlerde 1,8 milyar dolara ABD'li oyun devi Zynga'ya satıldı. USMED Başkanı Said Ercan bu satışın ülkemiz için kötü bir durum olduğu söyledi ve ekledi: Peak Games ile global akıl, ülkemizdeki ajanslara para soktu. 1,8 milyar dolara satıldıysa bunun 0,8 milyarı ülkemizdeki gerçekleştirecekleri senaryolar için fonlama parasıdır. Patron olmak ve dünyaya yön vermek konusunda etkisiziz...