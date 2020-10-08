Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle üniversite kampüslerindeki Covid-19 tedbirlerine yönelik hijyen kriterlerini belirledi.

Kriterler şu şekilde:

  • Kapalı alanlarda bulunan herkes sürekli maske takacak.
  • Birlikte yapılan aktivitelerde yakın mesafede olunması gerekli ise maskeye ilaveten ayrıca yüz siperliği kullanılacak.
  • Ortak kullanılan mekânlarda mümkün olduğunca klima veya vantilatör açılmayacak, ortamlar sıkça havalandırılacak.
  • Mümkün olduğunca toplantı ve sosyal aktiviteler açık havada veya online yapılacak.
  • Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek. Oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe olacak.
  • Öğrencilerin yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme gibi faaliyetlerinin olduğu durumlarda fiziki mesafe en az 1,5-2 metre olacak.
  • Koro çalışması, tiyatro provaları büyük salonlarda yapılacak.