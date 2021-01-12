Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.
Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak
12.01.2021 - 13:26 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak. Detaylar açıklandı...
Etiketler : lokman hekim üniversitesi,
759389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/759389.aspx
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