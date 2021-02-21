Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Fenerbahçe Üniversitesi 15 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
21.02.2021 - 10:12 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü, 15 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Fenerbahçe Üniversitesi,
769291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/769291.aspx
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