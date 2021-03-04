Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak
04.03.2021 - 06:47 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 06:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü 1 öğretim üyesi alınacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Kültür Üniversitesi,
771973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/771973.aspx
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