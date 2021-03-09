Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin Tıp Fakültesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
09.03.2021 - 09:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü, 36 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,
773234 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/773234.aspx
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