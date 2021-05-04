Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacak.
İstinye Üniversitesi 43 öğretim üyesi alacak
04.05.2021 - 11:29 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, 43 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : istinye üniversitesi,
787627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/787627.aspx
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