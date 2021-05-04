Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" alınacak.
Biruni Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alacak
04.05.2021 - 11:33 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Biruni Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Biruni Üniversitesi,
787628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/787628.aspx
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