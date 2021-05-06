Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile üniversitenin “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacak.
Işık Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
06.05.2021 - 01:16 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 01:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Işık Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Işık Üniversitesi,
788077 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/788077.aspx
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