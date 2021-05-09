Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacak.
İstanbul Galata Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
09.05.2021 - 22:52 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 22:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü, 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Galata Üniversitesi,
788966 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/788966.aspx
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