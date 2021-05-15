Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile üniversitenin belirtilen birimine öğretim üyesi alınacak.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alacak
15.05.2021 - 16:03 | Son Güncelleme: 15.05.2021 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi,
789875 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/789875.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER