Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacak.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1 öğretim elemanı alacak
16.05.2021 - 14:47 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : Hasan Kalyoncu Üniversitesi,
789977 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/789977.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER