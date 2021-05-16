Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.
Aksaray Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak
16.05.2021 - 15:01 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : aksaray üniversitesi,
789978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/789978.aspx
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