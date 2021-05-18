Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecek.
İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alacak
18.05.2021 - 10:54 | Son Güncelleme: 18.05.2021 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 94 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : İnönü Üniversitesi,
790192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/790192.aspx
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