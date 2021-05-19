Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alacak
19.05.2021 - 16:40 | Son Güncelleme: 19.05.2021 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : gaziantep üniversitesi,
790345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/790345.aspx
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