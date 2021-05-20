Açıklamada ikinci dönem sınava girmeyen öğrencilerin birinci dönemki notlarının geçerli olacağı da belirtildi.
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MEB kararı öğrencilere bıraktı!
20.05.2021 - 18:52 | Son Güncelleme: 20.05.2021 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEB: İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır.
Açıklamada ikinci dönem sınava girmeyen öğrencilerin birinci dönemki notlarının geçerli olacağı da belirtildi.
Etiketler : meb,uzaktan eğitim,sınav,eğitim,öğretim,
790473 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/790473.aspx
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