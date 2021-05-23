Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacak.
Atılım Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
23.05.2021 - 10:14 | Son Güncelleme: 23.05.2021 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atılım Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : atılım üniversitesi,
790788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/790788.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER