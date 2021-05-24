Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 18.03.2021 tarih ve 2019/3764 E. , 2021/554 K. sayılı kararı uyarınca; üniversitenin Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacak.

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