Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 18.03.2021 tarih ve 2019/3764 E. , 2021/554 K. sayılı kararı uyarınca; üniversitenin Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacak.
Gazi Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak
24.05.2021 - 10:27 | Son Güncelleme: 24.05.2021 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 7 Haziran 2021 olarak açıklandı.
Etiketler : Gazi Üniversitesi,
790911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/790911.aspx
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