Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve “Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacak.
Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak
25.05.2021 - 12:18 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü, 37 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : piri reis üniversitesi,
791042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/791042.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER