Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacak.
Yozgat Bozok Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
25.05.2021 - 12:27 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 7 Haziran 2021.
Etiketler : yozgat bozok üniversitesi,
791043 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/791043.aspx
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