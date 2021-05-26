Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 öğretim üyesi alacak
26.05.2021 - 14:30 | Son Güncelleme: 26.05.2021 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, 74 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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791197 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/791197.aspx
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