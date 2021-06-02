Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 6 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için bütün hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi. Mahmut Özer "Salgın sebebiyle öğrenciler kendi okullarında sınava gireceği için okul sayısını artırdık. 2019 yılında 3 bin 873 okulda 59 bin 568 salon kullanılmışken, bu sayı 2021 yılında 17 bin 793 okula ve 82 bin 355 salona çıkartıldı. Ayrıca salgın tedbirleri sebebiyle görevli sayısı da arttı. 2019’da 148 bin 946 olan sınav görevlisi sayısı bu yıl yaklaşık 350 bin olacak. Okul ve bahçeye yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak. Sınavdan bir gün önce tüm binalar temizlenecek ve görevliler temas gerektiren sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanacak" dedi.

LGS, 6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak ve 973 yurt içi, 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Çocuk ve ergenlerin sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri Hayatımızın her döneminde sınavlar karşımıza çıkıyor. Hedefe yönelik, sabırlı, disiplinli çalışma, hem kaygıyı azaltıyor hem de başarı getiriyor.