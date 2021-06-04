Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzaktan devam eden eğitimde dönem sonu yaklaştı. Öğrenci ve velileri karne telaşı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklama ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem karnelerinin elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açıldığını duyurdu. Aynı zamanda isteyen veliler okul müdürlüklerine başvurarak basılı karne de alabilecek.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı 81 ile gönderdi. Gönderilern yazıda, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süre yüz yüze eğitime ara verildiği, uzaktan eğitim imkanlarıyla eğitime devam edildiği ve yüz yüze eğitimin de yapıldığı dönemlerde okula devamın gönüllülük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.

DEVAMSIZLIKLAR SAYILMAYACAK

Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında e-Okul'a işlenen devamsızlıklar dikkate alınmayacak. İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek.

Karneler 18 Haziran'da alınacak Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek.

Karışıklıkları önlemek için öğrenci nakil işlemleri bugün mesai saati bitimiyle kapatılacak. Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak.

YAZ OKULU İMKANI

Okul öncesi eğitimden yararlanamamış ve Eylül'de 1. sınıfa başlayacak çocuklara, hazır bulunuş düzeyini artırmak ve okula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak için okul öncesi yaz okulları açılacak.

İmkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek. Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak olan çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.

TELAFİ EĞİTİMİ

Telafi eğitimi için oluşturulan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

MEB kararı öğrencilere bıraktı! MEB, İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakıldığını açıkladı.