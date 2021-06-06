Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da, 8. sınıflara yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, ikinci oturumun tamamlanmasıyla sona erdi. Bekleyen veliler, okul kapısında çocuklarını karşıladı.

İstanbul'da, 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu 09.30 itibarıyla başladı.

LGS sınavı nasıl oldu?

LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda öğrenciler sözel bölümden ikinci oturumda ise sayısal bölüm derslerinden soruları cevaplandı.

Sözel ve sayısal sorular

İlk oturum 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürdü. Birinci oturumun 10.45'te tamamlanmasının ardından, ikinci oturumun başlayacağı 11.30'a kadar öğrenciler 45 dakika mola verdi.

Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkamadı.

İkinci oturum 11.30'da

İkinci oturum 11.30'da başladı. İkinci oturum olan sayısal alan testinde öğrencilere 40 soru yöneltilecek ve 80 dakika süre tanındı. LGS sınavı 12.50'de sona erdi.

Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek olan öğrenciler için bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "İnşallah başaracaksınız. Başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Değerli veliler, sonuç ne olursa olsun evlatlarımıza desteği sürdürelim" ifadelerine yer verdi.

LGS’de son gün tüyoları Pandeminin gölgesinde sınava hazırlanan öğrenciler, salgının getirdiği kaygının yanında sınav stresiyle de baş etmeye çalışıyor. Bütün tedbirlerin alındığı imtihanda uzmanlar son gün tavsiyelerini sıraladı.

1 hafta kala sakatlanmış

Emre Aksoy isimli bir öğrenci ise sınava 1 hafta kala bacağından sakatlanması sonrası ayağındaki sargılarla sınav merkezine geldi

"Çok stresli ve heyecanlı bir gün"

Aksoy, “Sınavdan kısa süre önce top oynarken ayağımdan sakatlandım. Bugün de sınava geldim. Heyecanlıyım, stres de var. Evde bolca test çözüp derslerime çalıştım. Yine de sınav günü herkes çok stresli. İki oturum olacak. Sayısal ve sözel olarak. Heyecanlıyım” dedi.