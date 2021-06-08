Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile üniversitenin Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacak.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
08.06.2021 - 08:15 | Son Güncelleme: 08.06.2021 - 08:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 30 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Kahramanmaraş,Sütçü İmam Üniversitesi,
792613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/792613.aspx
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