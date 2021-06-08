Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Giresun Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
08.06.2021 - 12:26 | Son Güncelleme: 08.06.2021 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, 19 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2021.
Etiketler : giresun üniversitesi,
792640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/792640.aspx
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