Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacak.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
09.06.2021 - 12:01 | Son Güncelleme: 09.06.2021 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, 5 araştırma görevlisi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2021.
Etiketler : Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
792752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/792752.aspx
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