Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacak.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
09.06.2021 - 12:03 | Son Güncelleme: 09.06.2021 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
792754 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/792754.aspx
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