Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, belirlenen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alacak
10.06.2021 - 01:08 | Son Güncelleme: 10.06.2021 - 01:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 99 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : dicle üniversitesi,
792812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/792812.aspx
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