Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin mevcut ve açılması planlanan bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına öğretim üyeleri alınacak.
İstanbul Okan Üniversitesi 58 öğretim üyesi alacak
12.06.2021 - 08:51 | Son Güncelleme: 12.06.2021 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü, 58 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : okan üniversitesi,
793064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/793064.aspx
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