Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversiteler pandemi gölgesinde zorlu bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktı. Elindeki imkânları en iyi şekilde değerlendiren üniversiteler, öğrencilerin mağdur duruma düşmemesi için seferber oldu. O üniversitelerden birisi de Atlas Üniversitesi... Sağlık sektöründe Medicine Hastanelerinin 23 yıllık deneyimini akademik hayata aktarmak üzere kurulan üniversite bu yıl ilk öğrencilerini ağırladı. Pandeminin ortasına düşen üniversite ilk eğitim-öğretim yılında her bölümün ve her öğrencinin farklı eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ‘Atlas Hibrit’ ile proje tabanlı, tematik, öğrenci merkezli eğitim sistemi ile kısa sürede iyi yol aldı.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Yoğun katılımlı eğitimin verildiği ilk yılda, TÜBİTAK proje destekleri konusunda vakıf üniversiteleri içinde ilk üçe girdiler ve 14 öğrenci projesi ile TÜBİTAK desteği aldılar. Bir yılın muhasebesi için gazetecilerler bir araya gelen Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Küçük soruları cevapladı. Lisans eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi, uzmanlığını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde tamamladıktan sonra 28 yaşında hastane kuran Yusuf Elgörmüş "Bir tıp doktoru olarak asistanlığımdan bu yana nitelikli, bilimsel altyapısı güçlü gerçek bir üniversite kurmak hayalimdi… Sağlıkta hemen hemen her alandaki mevcut istihdam rakamlarımız, OECD ülkelerinin çok altında. Bu alandaki açığın nitelikli şekilde doldurulması için buradayız. 22 yıldır dünya üzerinde çok sayıda sağlık yatırımı yaptık ve başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada, nitelikli sağlık çalışanı açığı olduğunu tecrübe ettik. Biz de bu gücü ortaya çıkarmak için öğrencilerimizin yanında olacağız" dedi. Atlas Üniversitesi, bir tıp hekiminin hayali olarak, kampüs ve teknoloji yatırımlarını kapsayacak şekilde yaklaşık 500 milyon TL'lik yatırımla hayata geçti. Yeni hedef 25 milyonluk yatırımla 60 ünitelik diş hastanesi. 2023 yılı için hedef ise 350 milyon dolarlık yatırımla 600 yataklı bir hastane yapmak. “Türkiye’deki üniversiteler bizim kardeşimiz. Rakiplerimiz dünya üniversiteleri” diyen Yusuf Elgörmüş “18 yaşında bize teslim edilen gençlerimize mahcup olmak istemiyoruz. O manada ne gerekiyorsa yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Rektör Mustafa Küçük ise "Pandemi sürecine iyi adapte olduk. Online sistemlerle yüz yüze eğitimi çok efektif bir şekilde birleştirdik. Sadece diploma dağıtarak mezun verme amacımız yok. Z kuşağı dediğimiz gençliğe her şeyi anlatmak zaten doğru olmaz. Doğruya nasıl ulaşacaklarını gösteriyoruz. Kuruluşumuz yeni ama akademik kadromuz, sahada faaliyet gösterenler alanında çok çok başarılı isimler" dedi.