Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 2 Temmuz'da sona erecek. Yoğunluk yaşanmaması için karneleri 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların kapanacağı tarihe kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinliklerin süreceğini açıkladı.

TELAFİ BAŞVURULARI BAŞLADI

5 Temmuz-31 Ağustos arasında gerçekleştirilecek olan 'Telafide Ben de Varım' programı çerçevesinde yürütülecek eğitimler için başvurular bugün başladı. Öğrencilerin okul yönetimine bildireceği etkinlik faaliyetlerinin başvuruları, 2 Temmuz Cuma günü sonra erecek.

Başvuruları bugün başlayan telafi eğitim programına ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programa 5 Temmuz'dan itibaren isteyen öğrencilerin katılabileceğini belirtti.

"'YAZ OKULU TADINDA' YAPILACAK"

Bakan Selçuk, "Okullarımızda farklı imkanlar var, bu imkanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz için başvurular bugün başladı. Benim ilçemde, bölgemde hangi okulda hangi etkinlik var, ben neye katılmak isterim, buna karar verecekler ve başvurularını yapacaklar, bu program ücretsiz olarak, mecazi olarak 'bir yaz okulu' tadında yapılacak" dedi.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

OKUMA-YAZMA TARAMASI BAŞLATILACAK

Bakan Selçuk, yaz boyu okullarda öğrencilerin ağırlanacağını, isteyen öğrencilere; fiziksel etkinlikler, akademik programlar sunulabileceğini söyleyerek 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacağını belirtti. Bu taramaların sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacağını bildiren Bakan Selçuk, liseler için kritik kazanımlar taramasının hazırladığınıi tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefledikleri ve bu sürecin her okulun ihtiyacına göre şekillenecek sözlerine ekledi.

Bakan Selçuk açıkladı: Telafi eğitim nasıl olacak? Normalleşme süreci kapsamında en çok merak edilen konulardan biri olan telafi eğitim hususuna açıklama getiren Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar, eğitim kurumların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler için açık tutulacağını söyledi.