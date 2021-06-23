Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak
23.06.2021 - 15:14 | Son Güncelleme: 23.06.2021 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
Etiketler : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
794246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/794246.aspx
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