Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitenin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak
23.06.2021 - 15:23 | Son Güncelleme: 23.06.2021 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitenin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Etiketler : öğretim üyesi,
794249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/794249.aspx
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