Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş  olmak  kaydı  ile  aylık  ve  özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  olarak,  Üniversitenin  aşağıda  belirtilen  akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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