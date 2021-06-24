Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca üniversitenin çeşitli birimlerindeki kadrolarına öğretim üyesi alınacak. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekiyor.
Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
24.06.2021 - 01:08 | Son Güncelleme: 24.06.2021 - 01:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Galatasaray Üniversitesi,
794293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/794293.aspx
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