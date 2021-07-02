Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak
02.07.2021 - 01:46 | Son Güncelleme: 02.07.2021 - 01:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,
795147 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/795147.aspx
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