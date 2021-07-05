Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak 31 Ağustos 2020’de başlatılan uzaktan eğitim, Covid-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütüldü. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilerin karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan erişime açıldı. Millî Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan “Telafide Ben de Varım” programı ise bugün başlıyor.

SADECE ÖĞRENCİLERE DEĞİL

31 Ağustos’a kadar sürecek programda öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek. Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda eğitim faaliyetleri “fiziksel”, “sosyal duygusal”, “akademik gelişim” ve “özel eğitim alanı” olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, bu haftadan itibaren açılabilecek. Ayrıca Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün Gaziantep’te “Telafide Ben De Varım” etkinliklerine katılacak.

Telafi eğitimine başvurular başladı Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'Telafide Ben de Varım' programına başvurular bugün başladı.

Bakan Selçuk açıkladı: Telafi eğitim nasıl olacak? Normalleşme süreci kapsamında en çok merak edilen konulardan biri olan telafi eğitim hususuna açıklama getiren Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar, eğitim kurumların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler için açık tutulacağını söyledi.