Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beş ayrı bölümden oluşan yarışmanın eleme turunda İhlas Koleji öğrencileri Ahmet Eren Açıkyıldız ve Reyyan Demircioğlu ilk beş okul arasına girerek finale kaldı. Soruları başarılı şekilde cevaplayan öğrenciler MEFELO’20 Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Özel İhlas Fen ve Anadolu Lisesi’ni temsil eden Açıkyıldız ve Demircioğlu’nu tebrik etti. Yeltekin”Her yıl İhlas Koleji öğrencileri yabancı dil yarışmalarına katılarak başarılar elde ediyor. Öğrencilerimiz geliştirdikleri yabancı dil becerileriyle yarışmalara çok daha öz güvenli olarak katılıyor ve okullarımıza başarılar getiriyorlar. Pandemi şartlarında gerçekleşen bir eğitim yılını geride bıraktık. Hepimiz için farklı ve değişik deneyimler elde ettiğimiz bir yıl oldu” ifadesinde bulundu.