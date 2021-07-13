Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacak.
Medipol Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak
13.07.2021 - 13:50 | Son Güncelleme: 13.07.2021 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, 41 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Medipol Üniversitesi,
796432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/796432.aspx
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